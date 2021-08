Fanny COLLIN

J'ai effectué un BTS Bioanalyses et Contrôles au lycée le Castel à Dijon que j'ai obtenu en juin 2021. Durant cette formation, j'ai pu apprendre les bases pratiques et techniques de Biologie Cellulaire et Moléculaire, de Biochimie et de Microbiologies. J'ai eu la chance d'effectuer mon stage BTS au sein de la plateforme GenoSol de l'INRAE de Dijon où j'ai découvert le travail en laboratoire certifié ISO9001. Mon projet, inscrit dans une veille technologique, m'a permis d'en apprendre encore plus notamment en biologie moléculaire en réalisant de l'extraction, purification et dosage de l'ADN, qPCR, électrophorèses...

Suite à ce stage, j'ai décroché un CDD du 1er juillet au 19 septembre 2021 au sein de cette même plateforme.

De nature curieuse, en quête de savoirs et de nouvelles connaissances, je vais poursuivre mes études avec une licence professionnelle Culture de Tissus et de Cellules et Biologie Moléculaire à l'IUT de Dijon pour l'année scolaire 2021-2022, en alternance à la plateforme GenoSol.