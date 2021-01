Fanny COURCIER

Plus de 10 années dexpériences dans le domaine de lévènementiel physique et digital : conseil, gestion de projet, mise en place de stratégies de communication, organisation dévénements sur des problématiques grand public & corporate.



Aujourdhui directrice de projet et de production freelance pour des comptes tels que Microsoft, Nike ou La Banque Française Mutualiste, et après avoir travaillée pendant plusieurs années en agence de communication, je dispose dune double expertise projet/production, véritable atout qui me permet de madapter à vos besoins selon la typologie de vos projets.



Je propose également mes services en tant qu'auteure-rédactrice pour créer du contenu original pour votre marque, vos produits, vos réseaux sociaux, votre magazine... du contenu sur-mesure adapté à vos besoins (textes, articles, supports de communication, site web, témoignages...).



J'utilise aussi ma plume pour écrire des textes personnalisés pour les particuliers (portrait, discours, poème,...), sur tout type de sujets (une annonce (grossesse, mariage...), un souvenir, un portrait,...) et pour tout type d'évènements (un mariage, un enterrement, un anniversaire, un départ en retraite, une occasion spéciale...).



Ma promesse : vous écouter, vous comprendre et raconter votre histoire, vos aspirations, votre projet, toujours avec justesse.