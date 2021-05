Fanny STAMPFLER (FANNY STAMPFLER)

Manager avec 11 ans d'expérience en développement des affaires, ventes

et initiatives stratégiques, je suis une professionnelle fiable, loyale et d'une

nature optimiste.

Travailleuse et organisée, je m'adapte facilement aux contextes et aux

exigences en atteignant les objectifs qui me sont fixés tout en favorisant le

contact humain et la communication.

Flexible et courageuse, je résiste au stress en livrant un travail constant et

des résultats avérés.

J'ai d'excellentes compétences en négociation que je sais mettre au service

d'une clientèle exigeante et méticuleuse afin d'accroître les bénéfices

commerciaux.

J'encadre mes équipes avec empathie, courage et exemplarité pour assurer

l'excellence opérationnelle et du service.



Mes compétences:



Fiabilité et organisation

Flexibilité et gestion du stress

Leadership et sens de l'écoute

Maitrise des indicateurs de performances clés type KPI

Constitution et suivi d'un budget

Négociation et techniques commerciales

Gestion d'un portefeuille client

Communication et aisance relationnelle

Organisation d'évènements et de salons, lancements produits

Formation des équipes et des clients