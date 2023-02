Fanny STEIMETZ

Bonjour, je suis Fanny âgée de 22 ans. Je suis une assistante maternelle - garde d'enfants à domicile . Je suis sérieuse, affectueuse, attentionnée, patiente, déterminée, douce . J'ai une petite fille de 3 ans .Habitant dans un appartement spacieux, non fumeur et sans animaux. L' accueil de votre enfant se fera dans un environnement familial sain et chaleureux. Jai une expérience en crèche dans le développement de l'enfant et son bien-être. Jaime mon métier et jadore la compagnie des enfants. Vos enfants seront en sécurité, éveillés et épanouies à mes côtés. Plusieurs activités sont proposées : multitudes de jeux, activités à thème adapter à leur âge, éveil musical, promenade, dessin, motricité, lecture et sortie au parc. Je travaille du lundi au vendredi de 7h à 18h-20H selon contrat. N'hésitez pas à me contacter pour plus de renseignement.

Je reste disponible par mail, par téléphone. N'hésitez pas a me laisser un sms, message sur boite vocal ou email, si je ne répond pas.

Je ne manquerai pas de vous rappeler, dès que possible.

Au plaisir de garder vos enfants.