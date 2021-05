Faranirina RAHARISAROBERY

Jeune professionnelle passionnée par mon travail d'assistanat, dotée d'un grand sens de l'organisation dans ce domaine, j'offre un service efficace et personnalisé.



Rigoureuse et pointilleuse, je mets un point d'honneur à gérer avec courtoisie les litiges en apportant des solutions gagnantes pour tout le monde.



Ma grande connaissance en informatique me permet de traiter rapidement les tâches qui me seront confiées.



Mes compétences principales sont axées sur l'assistanat, la saisie de données, le service client. J'ai encore pleines de compétences mais n'hésitez pas à me contacter !