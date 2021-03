Faratiana Remie RAHELINIRINA

Je suis Faratiana de Madagascar, secrétaire comptable et opératrice de saisie. Je suis en ce moment à la recherche d'un partenariat. Je suis une secrétaire comptable avec 3 ans d'expérience chez SETEX Madagascar. La polyvalence est mon point fort puisque à part la comptabilité, je fais de la saisie d'acte d'Etat civil, tout travaux pour saisie, je fais aussi des saisies sur Back-office, de la modération.

Je suis discrète, dynamique, sérieuse et ponctuelle côté delai de livraison.

Donc, si vous avez quelques taches à me proposer, je serai disponible.



Mes compétences :

Dactylographie

Transcription

Rédaction de contenus

Comptabilité