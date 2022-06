Salut à tous et à toutes,on m'appelle FAREL POBA .Je vis au CONGO-BRAZZAVILLE plus précisement à POINTE-NOIRE. Actuellement je travaille comme contrôleur de gestion dans une entreprise de la place merci à Plus. Cordialement





Mes compétences :

Sorties

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Windows

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2003 Server

Facile

Coach Service

Courier Services

Road Freight

Microsoft Windows 10