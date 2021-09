Fares DJELILI

Doté d'une formation de haut niveau, au plus près des dernières technologies, grâce à laquelle jai acquis tant de valeurs humaines et personnelles que de compétences techniques et professionnelles. Passionné par les nouvelles technologies, notamment les systèmes embarqués et les systèmes autonomes. Je suis à la recherche dun STAGE pour bâtir le dernier édifice de ma formation et tracer le premier bout de chemin de ma carrière professionnelle. Je suis hyper motivé et déterminé pour saisir nimporte quelle opportunité de STAGE qui correspond à mon profil académique et mes aspirations professionnelles.

Mes points forts sont : Les systèmes embarqués (HW/SW), la perception des systèmes mobiles, computer vision, Machine Learning, Traitement du signal embarqués, l'optimisation, la modélisation, la fusion multi-capteurs ainsi que la programmation.

Mobile et disponible dans toute la France à partir du mois de FÉVRIER pour servir votre entreprise et profiter de votre remarquable expérience !