Fari ODILE

Je m'appelle Odile FARI, j'ai 26 ans et je suis très passionnée par le domaine aéronautique.



J'ai eu mon CFS (Certificat de Formation à la Sécurité) et je suis entrain de faire ma formation d'agent d'escale au sein de L'ESMA.





Je sais utiliser MICROSOFT PACK OFIICE, EBP Comptabilité AMADEUS ET GAëTAN Sabre, Prs, Fly . De plus mon séjour linguistique en Irlande ainsi que mes stages à l'étranger m'ont permis d'améliorer mon anglais.



Je suis un personne motivée, souriante, ponctuelle et je sais m'adapater à un nouvel environnement.



Mes compétences :

Informatique

Cuisine