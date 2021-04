Farid AIT ELHADJ

Avec mon parcours de plus de 15 années dexpérience dans la réalisation des projets de tout type de construction en béton armé ou charpente métallique , je souhaite mettre à profit ma motivation et mon dynamisme au sein d'une équipe ambitieuse et stimulante.

Mes expériences et mes études réalisées avec sérieux et maturité mont permis d'acquérir un savoir-faire répondant aux besoins spécialisés des entreprises de construction.



Mes compétences :

*Fondations superficielles et profondes

*Ouvrages de Soutènement

*Planchers dalles, Caisson, hourdis

*Ouvrages coulés ou préfabriqués

*Ouvrages métalliques,aluminium,bois

*Maçonnerie, Étanchéité,cuvelage

*Revêtement de façades

*Établissement des CPS

*Note de calcul, plans et détails

*Étude de variantes et d'optimisation

*Chiffrage et métré

*Control de qualité, solidité et conformité

*Suivi des travaux et coordination

*Suivi de projet (délais,budget,effectifs)