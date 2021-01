Farid BERRANI

OBJECTIFS



- Mon objectif est de partager et développer mes compétences professionnelles dans le but dévoluer sur des postes clefs

pour la suite de ma carrière.



ATOUTS



- Aisance relationnel, facilité d'adaptation quelques soit la

mission et le degré de difficulté.

- Capacité à raisonner lors des dépannages et diagnostics de

pannes, excellent esprit danalyse



COMPÉTENCES :



- Migration et déploiement de systèmes dencaissements :

Ordonnancement des rendez-vous, migration serveur et caisse, installation switch et routeur, descente du fichier article, formation du client, recette dinstallation, maintenance hardware et software des caisses automates (monnayeur et recycleur argent), etc...



- Maintenance serveurs IBM-FUJITSU-HP-DELL :

Migration données et systèmes,suivi des garanties, audit matériel etc.



Système Alarme/Vidéo-surveillance :

- Maintenance préventive et curative des stations-services TOTAL. Remplacement et mise en service des périphériques défectueux

(détecteur de choc, caméra, ouverture de porte, etc...) réinstallation des applicatifs et essais et réglages.



Gestion petit projet, management d'une équipe en déploiement clientèle :

- Team leader et support dinstallation pour le groupe Vivarte, suivi de projet pour le compte EDF, gestion parc informatique, planifications, etc



Windows 7 et 10, Serveur2000 :

- Installations et configurations d'environnements, transfert de données et paramétrage compte client.