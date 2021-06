Farid BOUTALEB

A tous les anciens de INFRAFER j 'annonce le décès de ARAB Mohamed Aymen fils de notre ex chef du personnel ARAB Fayçal de Constantine ayant activé pratiquement dans tous les projets de réalisations des infrastructures ferroviaires de la région EST du Pays dont le dernier fut (AIN-MLILA/ TEBESSA) .

En ces moments difficiles, je tiens à lui faire part de mes sincères condoléances. Tout en prenant part à sa douleur à lui et à toute sa famille, puisque émus par ce deuil qui les affecte. (son Numéro de téléphone est le 0555 04 15 25) .

. A Dieu nous appartenons et à lui nous retournerons