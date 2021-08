Farid HARRASS

Diplômé de l'AFPA (Décembre 2014) en exploitation des systèmes et réseaux informatiques, j'entreprends une licence en alternance :

Administration systèmes et réseaux

Diplôme que je prépare avec IP-FORMATION et au sein du service exploitation de CSE.



Mes compétences :

Active Directory

SQL

MySQL

Microsoft Word

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows XP

Microsoft PowerPoint

Linux

Microsoft Excel

VMware

HTML

Windows Server 2008 R2

Microsoft Windows Vista

Microsoft Office

Microsoft Exchange Server

Microsoft Outlook

Microsoft SQL Server

Microsoft Windows Server 2012