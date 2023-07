Détenteur dun doctorat en chimie physique, jai complété mon profil avec une formation de Data Scientist. Cette nouvelle corde à mon arc me permet aujourdhui de proposer aux entreprises doptimiser les profits en se basant sur lanalyse et la modélisation de données.



Je recherche activement une structure partageant mes valeurs et mon goût pour linnovation, avec laquelle nous développerons un savoir-faire commun.