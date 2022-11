FARID TEKFA ingénieur automaticien a la laitrie soummam akbou au par avant a sarl ibrahim IFRI



Mes compétences :

Réseaux électriques et Variateurs de Vitesse

Réseaux de communication

Automates programmables (siemenstélémécanique, ila

Unity Pro,

-Instrumentation et mesure

Simatic Step7

pl7 Pro

WinCC flexible, et vejeo citec