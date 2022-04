Farini AISSA

Fils de producteur de safran Bio et certifié par l'organisme certificateur Normacert, je cherche eventuellement des contact afin de pouvoir permettre l'export d'un produit noble de haute qualité. Je travail en parralelle avec plusieurs producteur locaux de safran et d'huile d'argan.

Je met donc a disposition l'intégralité de mes compétences afin de valoriser les produits terroir de notre région et de permettre au producteur de pouvoir commercialiser leurs production a sa juste valeur.

étant président de coopérative nous travaillons donc dans le cadre d'un commerce équitable.



www.maison-du-safran.com



Mes compétences :

Bio

Secteur agricole

MAROC