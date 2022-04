Farjot ALAIN

Bonjour,

Je suis à la recherche d’un nouveau challenge qui me permette de m’épanouir et souhaite rejoindre une société leader dans sa spécialité pour en développer les ventes et la promotion.

Je suis un homme de terrain et d’expérience dans le secteur de la fourniture de matières premières et additifs pour la transformation des matières plastiques .

Organisé, rigoureux avec une réussite dans des environnements interculturels et ses déplacements fréquents.

Avec une bonne présentation, enthousiaste et le sens du relationnel, j’aime le gout du challenge avec pugnacité.

Je suis ambitieux et tenace avec le sens diplomatique.

Ma persévérance avec endurance, ma résistance au stress et à l’effort me permettent de contenir les clients dans le contexte concurrentiel actuelle.

Mon ambition et mon sens du relationnel me permettent de gagner de nouveaux clients.

J’aime voyager et promouvoir ma société dans des salons professionnels, conférences et des partenariats.

Mon gout de la réussite est en équipe car je travaille avec des valeurs de respect et d’honnêteté.

Je souhaite donner du sens à mon travail par la réussite et sa reconnaissance.

Je suis dès à présent à votre disposition pour vous rencontrer.

Salutations distinguées,

Alain Farjot





Mes compétences :

Fidélisation client

Promotion des ventes

GOLF

Marketing opérationnel

Plasturgie

Distribution

Prospection de clients

Développement commercial

Gestion clients

Animation des ventes

Développement des ventes

Gestion de la relation client

Analyse de marché

Vente

Étude de marché

Grands comptes

Stratégie commerciale

Direction des ventes

Management des ventes

Négociation commerciale

Action commerciale

Relationnel

Marketing relationnel

Gestion grands comptes

Commercialisation des produits techniques