Farley BERRE

Ingénieur de procédé agglomération (pyrométallurgie)des fines de manganèse. Réduction partielle de l'oxygène (O2) dans l'oxyde de manganèse (MnO+Mn2O3+Mn3O5+...+MnxOz) par la chauffe (1 150°C) grâce au carbone apporté par le coke (fines de charbon).

Le fines de manganèse deviendront un produit poreux et résistant poir être utilisé comme matière-première dans des fours électriques pour être transformé en silico-manganèse (métallurgie).

L'intérêt de cette activité est de redonner de la valeur à des fines de manganèse autrefois jetées.

L'agglomération des fines permet d'augmenter le taux d'élément Mn (enrichissement ) de 6 à 7 points.

Nous réhabilitatons l'environnement.

Mais pour que les hommes et les femmes puissent travailler dans l'usine, il est nécessaire d'évacuer les gaz de procédé et de capter et filtrer les poussières. C'est tout mon rôle :

- préparer les matière-premières : chimie et quantités

- adapter la recette en fonction des MP pour avoir des produits conformes aux spécifications clients

- surveiller les rejets atmosphériques de l'usine

- analyser les dérives du procédé : équipements, appareils de mesure, ...

- établir des bilans : rapports journaliers, rapports hebdomadaires, rapports mensuels, bilans matières, revue énergétique,

- être un acteur des projets d'améliorations, de formations du personnel, d'innovations, ...



