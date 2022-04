Farmasi MAROC

Farmasi est la marque de la société TANALIZE bassée en turquie .TANALIZE est la fusion de deux usines, elle est crée en 1946 . Productrice de médicaments et de produits chimiques brut et ALIZE crée en 1986 spécialiste en parfun et produis de soin du corps..

Farmasi dispose de 4 usines equipé par le plus moderne des matériels. Avec prés de 2000 produits,l'usine FARMASI est l'une des usines de cosmétique la plus importante de turquie et a été la société N°1 en export de produits cosmétiques courant 2011..

Farmasi crée des produits de qualités realisé avec le plus grand soins. Elle dispose de prés de 100% des normes internationales et exporte dans 118 pays.

