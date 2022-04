Bonjour je m'appel Farmata SEYE je suis Bibliothécaire .J'ai eu ma licence professionnelle en Sciences de l'information documentaire à l'Ecole des Bibliothécaires Archivistes et Documentalistes (EBAD) à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.Je suis disponible pour un stage ou une offre d'emploi dans le domaine de l'information documentaire car ayant acquis une expérience dans le domaine de la gestion et de l'outils informatique je saurais mettre mes qualités humaines et mon savoir faire.