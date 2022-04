Farouck ASSOUMA

Je suis un jeune homme sympa et sociable, un peu timide mais blagueur, j'ai les moteurs (Routières et autos de sports), je suis un passionné de plantes et surtout de la nature, Je suis titulaire d'un diplôme en Agronomie.



Mes compétences :

identification d’une problématique

étude du milieu physique, humain, socioculturel

Analyse SWOT ou FFOM

Intégration dans le milieu Rural

Analyse généralisé de structure

; analyse des modes d’aménagement des res.naturel

découverte de la logique paysanne

approches de solution

Proposition de solution

échantillonnage de la population