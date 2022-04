Farouk ALLAL

Formation à la Faculté d'Alger de 1963 à 1966 (MPC), suivi d’une formation technique de 1966 à 1970 à l’Ecole Nationale des Ingénieurs des Travaux Ruraux et des Techniques Sanitaires de Strasbourg (ENITRTS),actuellement ENGEES (Ecole Nationale du Génie de l'Eau et de l'Environnement) , complétée par un stage à l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées de Paris(1996) et plusieurs autres auprès de l'Office Internationale de l'Eau (OIE) à Paris ( 1998 -2000) .



Une carrière professionnelle de 41 ans (depuis 1970) :



-dont 16 au niveau de l'Administration en tant que Directeur Départemental d'un secteur technique en évolution à Saida, Sidi Bel Abbes et Oran (Eau, Environnement, Forets),



-19 ans en tant que Manager, DG puis PDG d’un organisme public national d'études hydrauliques, puis DG d’un Etablissement public régional en charge de la politique de l'eau que j'ai mis en place et développé,



-et les 6 dernières années en tant qu’Expert-Consultant dans un cadre indépendant.



Une expérience avérée :



- en conception et mise en œuvre de Plan de développement territorial , couvrant l’élaboration des programmes de développement, l’identification et la conception des projets, leur planification technique et financière ,leur direction et leur supervision, le suivi et l’évaluation des travaux ,ainsi que la formation des hommes à ces programmes et leur mise à niveau aux nouvelles technologies .



-en management d’Entreprise d’Etudes ainsi que d’Etablissement public dans le secteur de l’Eau.



-en communication en initiant l’organisation et l'animation de nombreuses rencontres thématiques locales, régionales et nationales, et en participant à divers manifestations nationales et internationales.

- en Formation pratique destinée à l’initiation et à la mise à niveau des cadres techniques universitaires ou en activité.



Domaines de compétences:



Eau et gestion des ressources, environnement et risques, aménagement du territoire et développement durable, management, communication (NTIC) et formation.

1. Ingénierie-Conseil et Expertise dans les divers domaines de compétences, (assistance à la création d’entreprise et d’activités)

2. Encadrement opérationnel de grands projets et programmes (maitrise d’œuvre et conseil),

3. Assistance en matière d'objectifs (management, plan de développement, modernisation des outils et méthodes des NTIC, assistance à la création d’entreprise et d’activités.

4. Formation et communications sur des thématiques ciblées,

5. Organisation de journées d'études, rencontres, séminaires,



Mes compétences :

Aménagement du territoire