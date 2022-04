Farouk BOUKHENIFRA

Compétence :

• Superviser les travaux,

• Induction HSE et formation des travailleurs, Tool Box Meeting .

• Préparation et coordination des permis de travail (PTW),

• suivre le respect des règles HSE et application Des système du management (SMSST , SME & SMQ)

• Audit HSE

• Inspection des équipements et matériel de chantier,

• Test de gaz dans des endroits critique,

- formation HSE LEADERSHIP

• Préparation des JSA et Risk Assessment.



Mes compétences :

Anglais

Arabe

Capacité d'adaptation

Communication

Condition physique

Écrit et oral

Français

HSE

Langues

Physique

Polyvalence

Respect des autres

Sens de la Responsabilité

Toolbox Talks

Microsoft Excel

Microsoft Outlook

Microsoft Word