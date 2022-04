Farouk CHOUTRI

Business Intelligence.



Il y a une différence entre voir loin et etre loin...



Bienvenue à la Conscience Financière.



Dites-moi ce que vous voulez vraiment en terme financière et je vous montrerai comment l'obtenir!

Imaginez réalisez des fonds qui inspirent confiance.

Merci de votre ouverture et de votre générosité à partager ce que nous

Savons faire une grande différence créez de nouvelles possibilités.



À Votre Succés, en compagnie des pouvoirs que la vie a placés en vous le rythme et le respect de vous-meme.



En passant:



http://My.RockStarIncome.com/visionaffaire



Sincèrement.



Mrs: Choutri-Farouk

1-514-594-4467.



Mes compétences :

Finance

mba

Recrutement