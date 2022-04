Farouk DELMOUDJI

Actuellement en BTS Négociation Relation Client au lycée Gustave Eiffel à Bordeaux, je recherche une entreprise pour un projet de développement commercial :

-Prospection Terrain/Téléprospection,

-Gestion d'un fichier client,

-Vente Direct,

-...

SI vous êtes une entreprise et vous souhaitez me transmettre votre expérience en échange de mon dynamisme et ma motivation, veuillez me contacter au 06 19 92 65 98. Merci.



Cordialement DELMOUDJI Farouk



Mes compétences :

Prospection de clients

Vente directe

Négociation contrats

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Téléprospection

Management

Gmail