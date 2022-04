Farouk FERHAT

Titulaire de diplômes en comptabilité et finances, j'ai occupé durant 30 ans les fonctions de :

- Comptable

- Comptable principal

- Charge d’étude financier Niveau 1

- Charge d’étude financier Niveau 2

- Junior chief account

- Chief account

- Deputy Director of Finance

-Directeur Des Finances et Comptabilité (Industry)

-DOF & Business Support (Hospitality)

J’ai été amené à gérer 40 personnes des différents services liés a la Direction financière d’une compagnie internationale à savoir, le service comptabilité, facturation, recouvrement, trésorerie, income audit, Night audit, Paie, control de couts, approvisionnement, magasins, gestion des immobilisations.



Mon expérience m'a permis sans aucun doute, d'élargir mon domaine de compétences en matière de management et respect des procédures de la compagnie, respect des délais des différents reporting, élaboration du budget et prévisions en collaboration avec les différents chefs de départements, P&L mensuel, réconciliation mensuelle des comptes de la balance sheet, suivi de la fiscalité, prise en charge des réserves et recommandations des commissaires aux comptes etc...



Mon esprit méthodique, mes connaissances techniques et ma capacité à animer une équipe sont autant d'atouts que je pourrais mettre au service de votre société.



Disponible rapidement, je me tiens à votre disposition pour vous fournir de plus amples informations sur mon parcours et mes compétences.



Mes compétences :

Administration

Finance

Comptabilité

Audit

Management