Apres une première experience au sein du service achats de la société Markem Imaje (Groupe Dover)en tant qu´acheteur sous-traitant et acheteur site frais généraux, je viens d´intégrer la compagnie Airbus à Hambourg en Allemagne en tant que coordinateur supply chain pour le programme A350 fuselage et Vertical Tail Plane.



Je souhaitait ainsi compléter mes connaissances dans le domaine de la supply chain dans un environnement à dominante internationale afin de pouvoir répondre de manière rapide et opéartionnelle aux éxigences que propose ce métier.



Farouk Hagui



