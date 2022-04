Farouk JEBALI

Issu d’une formation de biochimiste spécialisé dans les biotechnologies et l’environnement, je possède une double compétence en veille stratégique, intelligence économique, en gestion de projet et en processus d’innovation.

J’ai ensuite travaillé au sein d’un groupe agro-alimentaire international (Nord-Pas de Calais) en tant qu’ingénieur chargé de la veille scientifique et technologique.

Mon parcours s’est poursuivi par une expérience en Chambre de Commerce et d’Industrie (Alsace) en tant que responsable de la plate-forme de veille du réseau des éco-entreprises.

Enfin, je suis revenu dans le Nord-Pas de Calais en tant que coordinateur des actions d’intelligence économique au sein d’un pôle d’excellence et de compétitivité.

Mes diverses expériences ainsi que mon réseau m’ont poussé à co-fonder Suricate Concept.

Aujourd’hui, mon expertise est reconnue auprès des entreprises, des institutions et dans le monde de l’enseignement supérieur :

-Prix I-Expo 2008 pour la meilleure initiative avec la plate-forme de veille des éco-entreprises utilisées par plus de 250 entreprises de toutes tailles en France

-Plus de 300 TPE/PME accompagnées individuellement dans leur démarche de veille stratégique

-Intervenant et conférencier au sein de plusieurs universités, grandes écoles et réseaux professionnels sur l’intelligence stratégique

-Certifié "Lead Implementer ISO/CEI 27001" et "Risk Manager ISO/CEI 27005"



Mes compétences :

Gestion de projet

Organisation du travail

Réseaux sociaux

Outils de veille

Communication

Formateur

Autonome et responsable

Veille stratégique

Business Intelligence

Intelligence économique

Innovation

Community management

Environnement

Sécurité informatique

Drupal

Cloud computing

ERP CRM

SMSI