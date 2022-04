Farouk KHELFAOUI

Sous la coupe du P.DG j'anime et je coordonne les tâches effectuées par les deux départements (audit et contrôle de gestion)



- Planifier les missions d'audit interne conformément au programme d'audit validé par le conseil d'administration

- assister et orienter les structures auditées par les recommandations issues des audits pour maîtriser davantage leurs fonctions.

- veiller sur la conformité des différentes fonctions par rapport aux référentiels en vigueur

- Proposer les pistes d'amélioration issues des diagnostics et audits antérieurs ;

- Mettre en place un processus de management des risques et le mettre en oeuvre avec un suivi permanent avec les pilotes des processus ;

- Le déclenchement des missions d'audit spécifique pour le traitement immédiat des risques imprévisibles ;



- programmer des missions de contrôle de gestion pour mettre en exergue les tableaux de bord outil de prise de décision

- planifier, évaluer et corriger le programme annuel de production ainsi que le contrôle budgétaire avec l'analyse financière des ratios issus des flux monétaires.

- .....autres



Mes compétences :

Management

Audit qualité

Analyse financière

Comptabilité analytique

Business planning

Contrôle budgétaire

Contrôle de gestion

Audit interne