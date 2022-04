Farouk LAAZOUZI

J'ai occupé des fonctions multiples en débutant comme comptable dans un cabinet de comptable agrée, puis 1er contrôleur dans un cabinet d'expert comptable et commissaire aux comptes. Est venue après une période d'expatriation comme responsable des services administratif, financier et comptable d'une filiale française à l'étranger (Libye).

De retour en France, je crée mes propres affaires dans le négoce des produits alimentaires, l'édition et le livre et enfin un cabinet de conseil en gestion, informatisation de la gestion et GPAO, après un retour à l'Université pour la préparation d'un DESS en finance et contrôle de gestion. Au même temps chargé de cours de finance des entreprises en MIAGE à l'Université d'Orléans et à l'IUT du Havre en 2° année, année spéciale et formation continue.



Mes compétences :

Achat

Estimation

Immobilier

Vente