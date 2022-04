Farouk NEHAL

Mes compétences :

Informatique | Installation et maintenance de maté

Langage | C/C++ ,Java , VHDL ,Python , CATIA , MAT

Environnement | CodeBlocks , Eclipse et ISIS Pro

Electronique embarque |arduino , programmation des

Autres logiciels |Matlab Simulink, grafcet, ladder

Matlab

CATIA

C++

C Programming Language

VHDL

Simulink

Python Programming

Programmable Interrupt Controler (PIC)

LabVIEW

Java

Assembler