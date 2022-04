Faroukh YAKOUBOV

A l'issue d'une carrière au sein de la Légion Étrangère, je me lance dans un nouveau challenge.

Aujourd'hui je souhaite à débuter une seconde carrière au sein de l'ONDUC (Office des Nations Unies contre le drogue et crime).

Je suis un homme de terrain, polyvalent, rigoureux, sérieux et consciencieux. J'ai l'habitude de travailler en équipe, d'instruire et de diriger ainsi des hommes des nationalités différentes

Très mobile et volontaire pour tout formation en lien avec l'ONU, et des autres Organisation Internationales.

N.B. Si vous êtes s'intéressé de ma candidature vous pouvez me contacter par mon e-mail: faraleo@me.com S.V.P.

Cordialement

M.Yakoubov Faroukh



Mes compétences :

Bonne compétence en communication acquise grâce a

Aptitude dans le domaine de la formation

• Aptitude au travail en equipe acquis en mission

Leader shipe (dirige une equipe de 2 a 10 hommes)

• Bonne capasite a planifier, diriger et controler

• Preparation et planification de mission, elabora

• Grande faculte d'adaptation et de prise d'initia

Grande disponibilite, temporelle et geographique

Manipulations d'armes en respectant les regles de

Rigueur et discipline

Surveillance et contre surveillance

Assurer la surete de zone sensible

Maitrise de Microsoft Office ( WORD, POWER POINT)

Recrutement

CLOSE PROTECTION