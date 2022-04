D'un naturel dynamique et polyvalent.

Souriante et à l'écoute,mes éxpèriences passer mon permis d'aquerir un savoir dans differents domaines tel que: La vente,l'aide a la personne,la télecomunication,l'optique lunetterie.



En effet j'aime m'enrichir de nouvel connaissances.

Mon objectif étant de retrouver un emploi dans les plus bref delais je suis êxtremement motivée.



Mes compétences :

Polyvalente

Dynamique

Sociable

Souriante

A l'écoute

Obsérvatrice