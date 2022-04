Farshid BONYADI

Bénéficiant d’une expérience de plus de 25 ans dans le monde du déménagement, j’ai constaté de prés la complexité et les difficultés affrontées chaque année pour déménager. D’ailleurs, le déménagement est pour les Français la 3eme source de stress d’après l’INSEE.

Pour trouver un déménageur, certains clients prennent contact avec les déménageurs. D’autres en pensant gagner du temps font appel à une plateforme de mise en relation, cette dernière vend la demande à des prestataires de déménagement et qui vont à leur tour contacter le client.

Déménager aujourd’hui est un vrai parcours de combattant, le client doit:

- Multiplier les contacts

- Remplir à répétitions les informations pour l’obtention de devis.

- S’organiser pour recevoir plusieurs visites commerciales à domiciles.

Pour résultats:

- Délai de proposition de devis étalé sur plusieurs jours voir plusieurs semaines.

- Devis à géométrie variable qui rend la comparaison difficile et sans garantie de résultats.

- Intrusions répétées dans l’environnement personnel du client.

D'ou l'idée en 2008 de créer un portail de déménagement nouvelle génération, finalisée en 2015 par la mise en ligne du site



Mes compétences :

Startups

Gestion

Management

Direction de projet

Innovation

Anticipation