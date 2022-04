Farsi ZOUBIR

Durant ma carrière, j'ai enseigné quelques années dans un Lycée, les Sciences Naturelles à des élèves du secondaire puis mis à la disposition de l'Institu Pédagogique National pour la confection d'ouvrages didactiques.

Par la suite , je me suis orienté vers le secteur économique où eu à gérer la selection formation des personnels, des projets d'aménagements, des projets de développement.

J'ai géré pendant quelques années l'administrationet le budget d'un Ministère.

Je me suis spécialisé en Pêche et Aquaculture surtout ,géré des entreprises notamment une Entrepise de développement de l'Aquaculture pendant plus de 13 années.