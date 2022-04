Faruk UKLER

Objet : OFFRE DE SERVICE





Madame, Monsieur,

Réputée pour son professionnalisme, l’entreprise ADASBAT, est spécialisée dans tous les travaux de rénovation pour vos projets de bâtiment sur tous les départements de Normandie et ses régions voisines. Particuliers et professionnels.

Cette entreprise située à Saint Jacques de Darnétal a bâti sa réputation sur la diversité et la solidité de ses compétences en construction.

Pour satisfaire les projets les plus divers, elle met à votre disposition une équipe de professionnels compétents œuvrant sur des engins et des outils performants afin de réaliser des travaux de qualité.

L’entreprise ADASBAT vous accompagne tout au long de votre ouvrage. A cet effet, nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonne fin toute opération que vous choisirez de nous confier.

Nous pouvons intervenir rapidement avec des moyens adéquats et conséquents, ainsi que vous proposer un devis adapté selon vos demandes.

Nous nous permettons de vous joindre à la présente, la plaquette de notre société. Nous vous proposons également, de vous présenter plus amplement nos activités lors d’un rendez-vous à votre convenance avec notre technicien Mr Ulker.

Dans l’espoir de retenir votre attention lors de votre consultation, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sentiments les plus dévoués.

Cordialement.



ADASBAT

795 Route de Gournay

76160 Saint Jacques de Darnétal

Tél : 06 08 05 24 62

09 86 52 94 24

Email : adasbat76@gmail.com

Plaquette : https://adasbat.jimdo.com/