Faryd ABED

Montage, ajustage , cablage electrique, dépannage de machines industrielles , spécialisé en système agroalimentaire et cosmétique, encartonneuse, remplisseuse, souffleuse, formeuse, pompe industrielle, etuve industrielle, machine Michelin pneu routier et génie civil....



CITUS.KALIX/TECMA.PACK/SIDEL/CONDIFILM/KS



Mars 2006 – Aujourd’hui Région de Paris , France,



Technicien de maintenance dans le montage,ajustage,dépannage de machines agroalimentaires et cosmétiques



SIDEL . TECMAPACK . KSB . CONDIFILM . DECOUFLE . KALIX .



Formation



MIREILLE GRENET



BTS Technico-commercial, Génie industriel, 1990 – 1992



LP POTEL



BAC PRO MSMA, Mécanique industrielle et technologie de maintenance, 1988 – 1990



JULES VERNE



BEP/CAP, ELECTROMECANICIEN, 1986 – 1988