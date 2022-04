Farzad FELEZZI

Communication positive et bonnes pratiques pour être optimiste

De la joie, du rire et de l'enthousiasme dans vos relations humaines.



- Art oratoire

- Posture du corps

- Articulation

- Hauteur et puissance vocale

- Ecrire une intervention, un discours

- Ecouter

- Argumenter, convaincre

- Inviter à agir



> Pensée et parole Positive en public qui permettent d’améliorer



1) La Motivation et la Confiance en Soi



2) La créativité et l'audace d'AGIR



3) La coordination d'équipes



4) L'enthousiasme collectif



5) La vente et la négociation





L'enthousiasme et la pensée positive



A chaque instant le monde évolue.

Chaque jour nous progressons pour imaginer, innover et créer de nouvelles solutions pour aménager des conditions de vie de plus en plus confortables et plus saines.



Ceci grâce aux capacités extraordinaires de l'être humain. Son sens de l'observation, sa persévérance et sa ténacité participent à changer le visage du monde à chaque instant. Il s'est adapté pour la survie et a étendu ses capacités. La machine à écrire lui a permis de communiquer et de partager la connaissance, la lunette astronomique à observer les astres lointains, la lampe à s'éclairer la nuit, le téléphone, les transports terrestres et aériens, la conquête de l'espace.



L'être humain est un découvreur dont la passion s'exprime par la parole.

Et c'est à cette parole positive que vous forme



Votre optimisme et votre enthousiasme, sont toujours vos alliés pour surmonter les périodes empruntes d'incertitude.



Notre logique de travail traduit une nouvelle vision, celle de la conscience collective et coopérative. Celle d'affaires éthiques, respectueuses de l'homme et de l'environnement.















