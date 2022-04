Fasquel REYNALD

Depuis nov. 2003 : Dia Coudekerque ; 800 m², 290 k€ CA/mois, 12 collaborateurs





• Adjoint au directeur du magasin



- Management : Etablissement du planning des présences / Organisation et répartition des tâches pour l’ensemble du personnel / Accompagnement et suivi / Formation des caissières. Intérim du directeur.

- Gestion de l’unité commerciale : gestion et contrôle des caisses / analyse des rayons : état des stocks, contrôle affichage des prix et des produits / choix des articles en tête de gondole et des opérations promotionnelles / inventaires. Gestion de l’enveloppe des marges de manœuvre.



• Responsable de rayon (fruit et légumes, boucherie, épicerie)



- inventaire quotidien / évaluation des besoins

- commandes auprès de la centrale

- réception et contrôle des livraisons

- mise en rayon

- gestion du déstockage de la marchandise / action sur les prix

- Relation clientèle : accueil et conseils aux clients



Mes compétences :

Boucherie

Destockage

Évaluation des besoins

Inventaire

Livraisons

Mise en rayon

Responsable de rayon