Fasquel TOUALY

DOMAINES DE COMPETENCES

(ENVIRONNEMENT : LINUX ET WINDOWS)

 Maintenance informatique

 Réalisation de réseaux informatiques sécurisés (filaire et wifi)

 Développement de logiciels sous Windev, Visual Studios Pro, Langage C, VB, PASCAL

 Développement web : Html, PHP, JavaScript

 Gestion de parcs informatique sous OCS NG et GLPI,

 Surveillance réseaux par NAGIOS

 Base de données : Access, Oracle et MySQL

 Installation de vidéos surveillance IP sous ZONEMINDER

 Création de serveurs sécurises : serveur de Messagerie, PROXY, SFTP VPN, SSH



Mes compétences :

PHP

Oracle

Linux

JavaScript

Informatique

Gestion de projet

Java Platform