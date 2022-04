Fassa BRAHIM

Principales responsabilités :

- Gérer la planification, l’ordonnancement et le suivi des temps de production

- Suivi et traitement des indicateurs de production (efficience, qualité, rebuts, budget)

- Traitement des rapports de non conformités

- Evaluer toutes les opportunités d’améliorations continues de l’unité de production

- Assurer les responsabilités techniques et proposer des actions correctives

- Participer à la détermination des objectifs de production (coûts, délais, qualité, quantité)

- Reporter au directeur de production



- Coordonner les transferts entre les sites émetteurs et receveurs

- Superviser l’ensemble du service assemblage (52 personnes)

- Evaluation du personnel

- Gérer les congés du personnel

- Recruter le personnel intérimaire suivant la charge de travail

- Formation des opérateurs



- Participer activement à la démarche d’amélioration continue

- Pilotage des projets 5S dans l’atelier

- Pilote de l’amélioration continue, type KAIZEN, SIX SIGMA, LEAN



Mes compétences :

A L'ECOUTE

Budget

Ecoute

Être à l'écoute

Gérer un budget

manag

Manager

Manager des équipes

Organiser

Qualité

Urgences