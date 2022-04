Fassam BALLO

Vous cherchez un cadre dynamique, plein de dynamiste, très ambitieux, communicateur avec beaucoup de qualité managériale, je suis l'homme qu'il vous faut. J'ai une formation de base en comptabilité et en finance. J'ai acquis une forte expérience dans le milieu des finances et de la banque où j'ai occupé des postes de chargé clientèles qui a affiné mes capacités markéting en terme de ventes de produits et services financiers, de gestion de la relation clientèle, de gestion des risques financiers et bancaires. J'ai été cadre dans une banque avec une expérience d'une dizaine d'année. J' ai également de forte capacités et aptitude à la gestion de projets. Actuellement en quête d'emploi, je suis immédiatement disponible et je serai heureux de participer activement à l'attente des objectifs que vous voudrez bien m'assigner.



Mes compétences :

Banque

Commercial

Finance

Marketing