Fassi ZAKARIA

Ingénieur en Gestion et planification des Ressources en Eau à NOVEC depuis Janvier 2011 j'ai eu l’occasion de travailler sur plusieurs projets de grande envergure à l’échelle nationale tel que les Plans Directeur d'Aménagement Intégrés des Ressources en Eau, l'amélioration des redevances, des divers recettes des l'Agence de bassin et du dispositif de leurs recouvrement et plusieurs autres études des performances hydrauliques et énergétiques de barrage.



Mes compétences :

Modélisation hydraulique

Hydrologie

Gestion des Ressources en Eau

Systèmes d'Information Géographgique SIG