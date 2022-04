Fassina-Moschini ROBIN

Je m'appelle Robin Fassina-Moschini, âgé de 23 ans et de nationalité française.

Intéressé par l'univers informatique depuis de nombreuses années, ma passion débuta avec la découverte de Debian au collège, le système d'exploitation libre et open source GNU/Linux et de toutes les possibilités qu'il offrait.

Plus tard, mon intérêt particulier pour Linux me dirigera vers l'administration système.

Ce qui me fit prendre conscience de la place primordiale de la sécurité dans l'informatique d'aujourd'hui.

C'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser à la sécurité offensive.

Tout naturellement, lors du choix de spécialisation du master, c'est donc la Cryptographie, Sécurité et vie Privée dans les Applications et Réseaux que j'ai choisis.

En parallèle, j'ai aussi commencé la formation pour la certification OSCP (The Offensive Security Certified Professional) pour développer mes compétences en tests intrusion.



Mes compétences :

Analyse de risque

Audit white box

Cryptographie

Netcap

Nessus

OpenVAS

Penetration test

Wireshark

Politique de sécurité

Metasploit

Cryptologie

Audit black box

Sécurité informatique

Cryptanalyse

Sécurité

Ettercap

Nmap

Audit sécurité

Pentesting

Tests intrusion