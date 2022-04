Fassulati OUSSENI

Bonjour,



je suis Fassulati et je suis titulaire d'un BAC Mercatique. Je suis actuellement en première année BTS MUC (Management des Unités Commercial) et je suis d'une nature optimiste, dynamique et quand j'ai une idée dans la tête je fais tous pour arrivées à le réalisé.



Mes compétences :

Open Office

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

2015-2016 Stage KIABI