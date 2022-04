FastLink n'est pas un coursier, c'est VOTRE coursier !

Nous assurons le transport de ce que vous voulez, là où vous le voulez...

Que vous soyez professionnels ou particuliers, nous sommes à votre service.



Nous proposons trois courses différentes :



- La course "Basique" : livraison dans la demi-journée (possibilité de retrait la veille pour livrer le lendemain matin) ;

- La course "Rapide" : livraison dans les 2 - 3 heures qui suivent l'acceptation de la demande ;

- La course "Flash" : livraison 45 min - 1 heure après l'acceptation de la demande.



Nous avons donc trois tarifs de base différents.



A cela, nous proposons aussi un système d'abonnement qui permet de bénéficier d'une réduction immédiate dès la première course (système de "carte à unités").



*Livraisons toutes distances (tarifs variables selon distance et poids du colis).

** Possibilité de livraisons samedi, dimanche, veilles de fêtes et jours fériés sur demande 48 heures à l'avance.



N'hésitez pas à consulter nos tarifs sur notre site Internet :

http://fastlinknormandie.wix.com/coursier-normandie



Demandez un devis gratuit !!! A bientôt :D







