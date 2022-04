Fatah GHEBRIOUA

C.V (Fiche de renseignement)

1- ETAT CIVIL

- Nom : GHEBRIOUA Prénom : Fatah

- Date et lieu de naissance : 12/11/1972 à Timezrit ( Béjaia )

- Situation familiale : marié 04 enfants

- Adresse : Sidi-Aich 06005, Wilaya de Béjaia

- Mobile : 05.53.13.20.66 / 06.62.92.89.45

- Email : f.gheb72@gmail.com

2- CURSUS SCOLAIRE & UNIVERSITAIRE :



- Lycée Mixte Sidi-Aich W. Béjaia

- Université wilaya Oum-El-Bouaghi ( 1er année Préparatoire UFC )

- INPED Boumerdes.



3- FORMATION :

1- Certificat de maîtrise professionnelle en comptabilité : INFSP Alger, Mention : Bien période : 21/04/1992 au 12/11/1994.

2- Attestation de succès C.M.T.C : EFTG Boulevard colonel Krim Belkacem (ex Salah Bouâkouir) TELEMLY Alger Centre.

3- Attestation de succès Bureautique & Informatique : ETSG El-Kseur Bejaia,

durée de formation : 06 Mois.

4- Attestation de Qualification et de maîtrise & pratique NSCF/IFRS : MBI Setif

Période : 15/11/2009 au 26/01/2010.

5- Master professionnel en comptabilité financière SCF : INPED Boumerdes

Période : 01/04/2016 au 31/05/2017.

4- FORMATION COMPLEMENTAIRE (Stage de perfectionnement) :

1- La Gestion des ressources GRH, Organisme : ISGA Annaba durée : 03 Jours ;

2- Elaboration du Budget de trésorerie, Organisme : ISGA Annaba durée : 04 Jours ;

3- Sensibilisation à la qualité sur les 5 S, Organisme :Enasel durée : 03 Jours ;

4- Réseaux & internet informatique, Organisme :Enasel durée : 02 Jours ;

5- Initiation en droit commercial, Organisme : ESG Alger durée : 03 Jours ;

6- Trésorerie entreprise, Organisme : ESG Alger durée : 03 Jours ;

7- Fixation des objectifs, Organisme : IFACT Alger durée : 03 Jours ;

8- Fiscalité d’entreprise, Organisme : ESG Alger durée : 03 Jours ;

9- OHSAS 18001, Organisme : QCM Boumerdes durée : 02 Jours ;

10- Les techniques de négociation des conventions collectives, Organisme : INERS El-Achour Alger durée : 03 Jours ;

11- -Le code des marchés Publics, Organisme : ISGA Annaba durée 03 Jours.

12- La règle de fonctionnement des comptes SCF et travaux fin d’exercice : INPED Boumerdes 15 jours.



5- ITINIRAIRE PROFESSIONNEL



1- Cabinet de Gestion et du Commissariat Aux Comptes : CAC Mr BENIDIRI Mustapha

Fonction : Comptable

Périodes :

- Du 22/04/1995 au 28/04/1997. Lieu : Timezrit Wilaya de Béjaia ;

- Du 15/07/1997 au 13/11/1997 Lieu : Cité SONATIBA Wilaya d’Oum-El-Bouaghi.



2- Cabinet d’Audit, Gestion, Fiscalité et comptabilité : AGEFCO CAC Mr BELHOCINE Abderazek

Fonction : Comptable Lieu : Takrietz Souk-Oufella Wilaya de Bejaia

Période du 12/01/1998 au 01/04/1998.



3- Institut des Techniques de Gestion, ITG CAC Mr HANNOU Akli

Fonction : Comptable Lieu : EL-Kseur W. Bejaia

Période du 16/05/1998 au 06/09/1999.



4- CASAP Direction Générale de Bejaia

Fonction : Chef Service Comptabilité Lieu : Bejaia

Période du 19/09/1999 au 22/02/2001.



5- Entreprise Nationale de Sels EPE SPA ENASEL Constantine Unité : Bejaia

Fonctions : Chef Service Comptabilité & Finances du 04/06/2002 au 30/09/2002.

Chef Service Administration & Finances du 01/10/2002 à 28/02/2015.

Chef Département finances & comptabilité du 01/03/2015 à ce jour.





7- MANDAT SOCIAUX



- Membre du Conseil d’administration entreprise epe spa enasel (membre de droit) durant l a période allant du 12/05/2011 au 12/05/2013 ;





8- Autres informations utiles à mentionner :

Titulaire d’un permis de conduire B avec plus de 20 ans d’expérience de conduite (véhiculé).



Mes compétences :

Master professionnel en comptabilité financière SC