Je suis fatah mdiha j'ai 26 ans ; je suis intéressé pour le domaine de délégué médico-commercial,et j'aimerai bien d'etre un délégué médico-commercial, c'est mon objectif; je suis en 3 année droit des affaires ; j'ai 2 baccalauréat et je métrise le francais ; je suis communicatif, dynamique, sérieux et j'ai l'esprit d'equipe ; et j'adore les voyages



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word-PowerPoint-PowerPoint

Arabe-Francais-Anglais