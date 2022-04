Fatah MOUNIB

J'occupe actuellement un poste de technicien en usinage. Mon travail consiste à assurer le bon fonctionnement d'un parc usinage avec différentes machines numériques robotisées.

Je dispose d'une solide formation de technicien en usinage acquis au cours de 20 ans d'expérience dans deux entreprises différentes (SAPAIC et EUROCAST).

J'ai un bon esprit d'équipe tant avec mes collègues qu'avec mes supérieurs. Cette bonne entente m'a toujours permis d'aller de l'avant et d'atteindre mes objectifs.

Je suis rigoureux et autonome.



Mes compétences :

Coordination d'une équipe d’opérateurs

Maîtrise des moyens de mesure et de controle 3D

Anticipation et résolution des problèmes machines

Sens de l’organisation et de la communication

Lecture et interprétation de plans et dessins indu

Connaissances des langages de programmation ISO (c

Bonne connaissance des matériaux et des conditions

Capacités relationnelles (travail avec les service