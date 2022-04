Je suis Fataï AINA de Cotonou Bénin,Responsable de l'antenne locale de l'Association Amis de l'Afrique Francophone (AMAF-BENIN, une Association qui oeuvre sur la base de la recherche de la paix, de la promotion de la culture et du renforcement des capacités des populations.

Nous mettons en place de microprojets générateurs de revenus au profit des personnes défavorisées en vue de l'amélioration de leurs conditions de vie.

Nous occupons les femmes autour des activités coopératives génératrices de revenus.

Ainsi,nous éduquons les femmes,les jeunes et les enfants à prendre consciences pour barrer la route aux impostures telles que:la Corruption,le VIH/SIDA et l'Emigration Clandestine.



Mes compétences :

Droit

Droit social